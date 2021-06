Panne noodnummers in Frankrijk veroorzaakt door softwarebug

Een intern onderzoek bij telecombedrijf Orange heeft bevestigd dat een softwarebug aan de oorzaak lag van de nationale panne van de noodnummers in Frankrijk vorige week, tijdens dewelke zeker vijf overlijdens te betreuren waren. Dat heeft Orange vrijdag gemeld.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zijn 11.800 oproepen, of 11 procent van het totaal niet verwerkt tijdens de panne van 2 juni, tussen 16.45 uur en middernacht.

“Deze storing was het gevolg van een bug in de software van de ‘calls servers’, de technische uitrusting die voor de interconnectie zorgt tussen het IP-net en het voormalige analoge netwerk”, aldus Orange in een persbericht.

