Welk relletje? Mbappé en Giroud vinden elkaar weer blindelings op training bij Frankrijk

Olivier Giroud en Kylian Mbappé stalen de show vandaag tijdens de training van de Fransen. De twee aanvallers zorgden na de laatste oefenwedstrijd van Frankrijk tegen Bulgarije nog voor een klein relletje, maar lijken elkaar nu weer blindelings te vinden.

Na afloop van de wedstrijd tegen Bulgarije (3-0 winst) mocht Man van de Match Olivier Giroud het gaan uitleggen voor de camera’s. “Ik was in het begin van mijn invalbeurt onzichtbaar omdat je soms een goede loopactie maakt, maar dan de bal niet krijgt”, klaagde de Chelsea-spits. Wie tussen de regels kon lezen had door dat die uitspraak vooral in de richting van Kylian Mbappé bedoeld was. Die wou reageren, maar mocht niet van Deschamps om de rust te bewaren.

Ondertussen lijkt alles opgelost te zijn en lijken de twee spitsen elkaar weer volop aan te spelen. Op de video is te zien hoe Mbappé en Giroud een dubbele één-twee doen en na afleggen van Wissam Ben Yedder kon Giroud de geweldige actie afwerken. De Fransen zijn weer een beetje meer op hun gemak.