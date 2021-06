Hoopgevend blessurenieuws bij Rode Duivels: “Witsel maakt integraal deel uit van de groep, Trossard en Boyata klaar om te spelen”

Bondscoach Roberto Martinez begon vrijdag zijn perspraatje, in aanloop naar de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op zaterdag in Sint-Petersburg tegen Rusland, met een stand van zaken over de fysieke paraatheid van de Belgen. De Spanjaard bevestigde dat Axel Witsel, die niet mee naar Rusland op het vliegtuig stapte, in de 26-koppige selectie voor het toernooi opgenomen is.

De middenvelder van Borussia Dortmund werkte na zijn zware achillespeesblessure de voorbije weken als een bezetene aan zijn terugkeer, maar lijkt hierin dus geslaagd. Witsel liep de blessure in januari op en speelde sindsdien geen enkele wedstrijd met inzet meer. “Axel heeft zeer bevredigend werk geleverd de voorbije dagen”, zei Martinez, die eerder aangaf pas op een rentree voor de Luikenaar te rekenen tijdens de derde groepswedstrijd (21 juni) tegen Finland. “Hij maakt integraal deel uit van de groep. We analyseren zijn comeback dag per dag.”

Ook Kevin De Bruyne, die herstelt van breuken aan de neus en linkeroogkas die hij opliep in de Champions League-finale met Manchester City, is in Tubeke gebleven. Hij trainde nog niet mee met de groep en hoopt donderdag de tweede poulewedstrijd tegen Denemarken te spelen. “Beide spelers volgen een individueel programma”, aldus nog Martinez. “Door in Tubeke te blijven wint hij twee werkdagen. Ik ben er zeker van dat ze bij de groep kunnen komen bij onze terugkomst.”

De Belgische T1 ging ook in op Leandro Trossard en Dedryck Boyata, die de voorbije dagen met kwaaltjes sukkelden. Trossard had last van de quadriceps en Boyata kreeg in het oefentreffen met Griekenland een trap. “Ze sloten twee dagen geleden bij de groep aan zonder problemen. Ze kregen geen terugslag. Ze zijn klaar om zaterdag te spelen.”

Martinez nam na het teleurstellende EK 2016 het roer over van Marc Wilmots en begint dus aan zijn tweede grote toernooi als bondscoach. Op het WK van 2018 loodste de Spanjaard de Belgen naar een historische derde plaats. Sint-Petersburg roept bij de Duivels bovendien gemengde gevoelens op. Ze verloren er in de halve finales zuur van Frankrijk maar veroverden er enkele dagen nadien tegen Engeland in de kleine finale het brons.