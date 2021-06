24 Rode Duivels trainen laatste keer in aanloop naar opener tegen Rusland

Een groep van 24 Rode Duivels is vrijdagnamiddag in Sint-Petersburg op het veld verschenen voor de laatste training in aanloop naar de EK-opener van morgen/zaterdag (21 uur) tegen Rusland. Kevin De Bruyne en Axel Witsel, die in Tubeke achterbleven, waren de enige afwezige Duivels.

Kevin De Bruyne herstelt van breuken aan de neus en linkeroogkas die hij opliep in de Champions League-finale met Manchester City. Net als Witsel bleef hij in Tubeke aan zijn comeback timmeren. De middenvelder van Borussia Dortmund liep in januari een zware achillespeesblessure op maar is opgenomen in de 26-koppige EK-selectie.

Leandro Trossard en Dedryck Boyata, die de voorbije dagen met kwaaltjes sukkelden, tekenden present met de rest van de groep. Trossard had last van de quadriceps en Boyata kreeg in het oefentreffen met Griekenland een trap.

De Duivels werkten hun laatste trainingsgalop af in het Petrovski-stadion, en niet in het stadion van Sint-Petersburg waar zaterdag de wedstrijd op de planning staat. Ongeveer 30.500 fans zullen de match bijwonen, dat is ongeveer 50 procent van de stadioncapaciteit.