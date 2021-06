Hebben de Belgen een eigen vak in het stadion? Waarom is Kopenhagen lastiger dan Sint-Petersburg? Alles over de fans van de Rode Duivels op het EK!

Met de start van Euro 2021 begint ook de moeilijkste logistieke operatie uit de Europese voetbalgeschiedenis voor de fans, die de komende vier weken in coronatijden om de drie dagen kriskras door Europa naar een volgende speelstad trekken. Tijs Cools, de man die als Fan Relationship Coordinator het Belgische legioen heelhuids in de stadions moet krijgen, werd de voorbije weken overstelpt met telefoontjes. Hij legt in bovenstaande video helder uit wat de Belgische supporters op het EK mogen verwachten.

De Belgische fans kochten in totaal 20.000 EK-tickets. Hoeveel werden daarvan uiteindelijk geannuleerd?

“De supporters hadden vier periodes tijd om zelf hun tickets te annuleren. Voor elke wedstrijd van de Rode Duivels op het EK heeft uiteindelijk ongeveer zeventig procent dat gedaan. Omdat ze het niet zagen zitten om nog ter plaatse te geraken.”

De eerste match is in Sint-Petersburg. Is dat logistiek de moeilijkste verplaatsing voor dit EK?

“Dat zou je denken, maar Rusland zorgt ervoor dat er voor het Europees Kampioenschap uitzonderingen worden gemaakt op de normale regels. Waardoor het niet te moeilijk is om er te geraken. Onze tweede wedstrijd in Denemarken is voor onze fans moeilijker met de huidige coronaregels. De Deense regels zeggen dat, wanneer je niet volledig gevaccineerd bent of een half jaar tot veertien dagen voordien corona hebt gehad, je tien dagen in quarantaine moet bij aankomst in het land. Met een test op dag vier. Je weet ook dat supporters zeer kort voor de wedstrijd afreizen, meestal een dag voor de match. En een dag na de wedstrijd al naar de volgende speelstad vertrekken. Voor velen is Denemarken dan ook niet haalbaar.”

In totaal 461 Belgische fans zullen zaterdag de match Rusland - België bijwonen. Gaan zij daar een volwaardige supportersbeleving kunnen hebben?

“Het zal anders zijn dan vroeger. Maar ik denk dat ze er allemaal naar uitkijken om eindelijk nog eens een match in het stadion te zien. Dat is al geleden van de interland tegen Ivoorkust (8 oktober 2020, nvdr.). Er zal zaterdag rond de middag een match tussen Belgische en Russische fans georganiseerd worden, maar de traditionele fanwalk naar het stadion zal er niet zijn. In het stadion is er een Belgisch vak waar de supporters van de Rode Duivels samen kunnen zitten, met respect voor de social distancing. De Belgische fans zullen vocaal moeten optornen tegen een legioen van meer dan 30.000 Russen, maar ze hebben in het verleden al getoond dat ze dat kunnen.”

Hoe zit het voor na de groepsfase? Is er al duidelijkheid op het aantal tickets dat in de knock-outfase beschikbaar zal zijn voor de Belgische fans?

“Dat is nog te vroeg. Dat wordt dag per dag bekeken. Er zullen opnieuw tickets verkocht worden voor de achtste finales en de rest van het toernooi. De UEFA zal voorrang geven aan de fans die eerder al een ticket voor die wedstrijd kochten, maar die door de UEFA zelf geannuleerd werden.”