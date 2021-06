De Croo hekelt “America First voor vaccins” van Biden

Vlak voor de komst van de Amerikaanse president Joe Biden in ons land, laat premier Alexander De Croo (Open VLD) zich opvallend kritisch uit over diens vaccinatiebeleid. In een interview met de nieuwssite Politico noemt hij dat beleid “America First voor vaccins” - een verwijzing naar het protectionisme onder de vorige Amerikaanse president Donald Trump.

Biden heeft de zogenaamde Defense Production Act aangenomen, waardoor de Amerikaanse farmabedrijven in de VS extra ondersteuning krijgen én prioritair voor de eigen Amerikaanse bevolking produceren.

Volgens De Croo produceert ons land, onder meer met de Pfizer-vestiging in Puurs, “vermoedelijk twintig keer meer vaccins dan we in België gebruiken”. Ongeveer de helft van die vaccins worden bovendien buiten de Europese Unie geëxporteerd.

Nog volgens De Croo zou dat zonder dat Amerikaanse vaccinprotectionisme nog meer kunnen zijn. “Het lijdt geen twijfel dat de globale vaccinproductie daardoor is vertraagd”, laat hij in Politico optekenen. Hij verwijst ook naar de Amerikaanse plannen om 500 miljoen extra vaccins te produceren voor landen in nood. Zonder overleg heeft Biden beslist om die door de Amerikaanse Pfizer-vestiging te laten maken. Daardoor zou de vestiging in Puurs mogelijk kunnen komen voor grondstoffen.

De kritiek van De Croo valt vooral op door de timing. Joe Biden is op dit moment bezig aan zijn eerste buitenlandse reis. Dit weekend woont hij de G7-top in Groot-Brittannië bij. Zondagavond landt hij in Brussel, waar maandag een Navo-top plaatsvindt. Dinsdag hebben Biden en De Croo een bilaterale ontmoeting in het koninklijk paleis, in aanwezigheid van koning Filip.