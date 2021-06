Deense tegenstanders van Rode Duivels starten met vertrouwen aan EK: “Hebben amper verloren afgelopen drie jaar”

Denemarken begint zaterdag aan het EK tegen Finland (18u) in groep B, dezelfde groep als België. De Denen spelen hun drie wedstrijden in de groepsfase in het Parken Stadion in Kopenhagen. “Het is geweldig om thuis te spelen”, zei Christian Eriksen vrijdag in een persconferentie. “We hebben de laatste drie jaar bijna geen wedstrijden verloren. We zijn moeilijk te verslaan en dat geeft ons vertrouwen”, zei Romelu Lukaku’s ploeggenoot bij Inter.

Sinds de uitschakeling in de achtste finales tijdens het WK van 2018 tegen Kroatië heeft het ‘Deense Dynamiet’ slechts drie wedstrijden verloren, een vriendschappelijke wedstrijd in Slovakije in september 2018 (3-0) en twee officiële wedstrijden: tegen België, in de Nations League (0-2 in september 2020 en 4-2 in november van hetzelfde jaar). In die periode hebben de Denen 17 keer gewonnen en 9 keer gelijkgespeeld.

De Denen zakken met enkele speerpunten af naar het EK. Naast Eriksen, Italiaans kampioen met Inter, bestaat de ploeg uit verdediger Andreas Christensen, Champions League-winnaar met Chelsea, doelman Kasper Schmeichel, FA Cup-winnaar met Leicester, en middenvelder Thomas Delaney, Duits bekerwinnaar met Borussia Dortmund. Coach Kasper Hjulmand kan ook beroep doen op Tottenham-middenvelder Pierre-Emile Hoejbjerg en vleugelspelers Yussuf Poulsen van RB Leipzig en Martin Braithwaite van Barcelona.

Denemarken neemt het op 17 juni op tegen België en sluit de eerste ronde af met een wedstrijd tegen Rusland op 21 juni.