Ze komen één keer om de 17 jaar buiten, met z’n miljarden, voor één grote orgie

Van voormalig vicepresident Mike Pence ging vorig jaar een foto de wereld rond met een vlieg op zijn voorhoofd. Van president Biden is er nu één met een cicade in de nek. Een van de miljarden exemplaren die in de VS uit de grond komen om te paren en te sterven. Het spektakel voltrekt zich exact om de zeventien jaar. Ze maken een hels kabaal om seks te hebben en verstoren het luchtverkeer en het dagelijks leven. En de ergste onder de cicaden zijn de supergeile zombies die op amfetamines leven.