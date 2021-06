Duitsland bemachtigt schat aan belastinggegevens uit Dubai

Duitse autoriteiten hebben een schat aan belastinggegevens uit Dubai weten te bemachtigen. Dat meldt de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz vrijdag. De gegevens zijn een grote bron voor het aan banden leggen van belastingmisdrijven.

“Belastingontduiking is geen triviale overtreding, maar een criminele daad”, zei Scholz vrijdag tegen verslaggevers in Berlijn. “Wij tolereren dit niet.” Hij gaf geen details over hoe de gegevens zijn verkregen.

Naar verluidt zou het centrale federale belastingkantoor ongeveer 2 miljoen euro hebben betaald om de gegevens van een anonieme bron te kopen, meldde het Duitse blad Der Spiegel. Duitse deelstaatregeringen deden al eerder dergelijke aankopen om belastingfraude te bestrijden.

De voormalige minister van Financiën van Noord-Rijnland-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, begon in 2010 cd’s met gegevens uit Zwitserland te kopen om belastingfraude aan te pakken. De praktijk leidde tot een golf van onthullingen in Duitsland en invallen bij Zwitserse banken en hun klanten.