Canada staat geen nieuwe kolenmijnen meer toe

De Canadese regering staat geen nieuwe kolenmijnen meer toe vanwege de milieuschade door het gebruik van thermische kolen. Daarmee staan nieuwe kolenmijnen haaks op de duurzame koers die Canada voor ogen heeft, meldde de Canadese minister van Milieu Jonathan Wilkinson in een verklaring op de G7-top in het Verenigd Koninkrijk.

Canada is het enige land van de G7 waarvan de koolstofuitstoot tussen 2015 en 2019 is gestegen. Premier Justin Trudeau heeft ook wereldwijd kritiek gekregen op zijn klimaatbeleid. In de verklaring van vrijdag stond dat het verbranden van kolen de grootste bijdrage levert aan de klimaatverandering in de wereld. Daarmee is het een belangrijke bron van giftige vervuiling. Trudeau heeft ook toegezegd dat Canada zijn emissies tegen 2030 met 40 tot 45 procent zal hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2005.

Teerzandproductie

Canada produceerde in 2019 circa 57 ton steenkool, waarvan minder dan de helft thermische steenkool is die wordt gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. De rest is metallurgische steenkool voor de productie van staal. Steenkoolcentrales zijn goed voor de opwekking van minder dan 10 procent van de energiebehoefte in Canada. De regering heeft eerder beloofd dat het gebruik ervan tegen 2030 volledig zal zijn gestopt.

Een veel grotere bron van koolstofuitstoot komt van de teerzandproductie van het land. Daarvoor zijn enorme hoeveelheden energie nodig. Eerder deze week kondigden Canada’s belangrijkste teerzandproducenten aan dat zij infrastructuur voor het opvangen van CO2 zullen uitbouwen om tegen 2050 geen uitstoot meer te hebben. Dit plan heeft betrekking op de directe uitstoot van de activiteiten van de bedrijven en op de indirecte emissies van nutsbedrijven die de stroom aan de sector verkopen, maar niet op de emissie die ontstaat wanneer de brandstof daadwerkelijk wordt verbrand.