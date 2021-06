Luchthaven Antwerpen gaat op zoek naar nieuwe maatschappij voor verbinding Londen

De Antwerpse luchthaven zal op zoek gaan naar een nieuwe maatschappij die wil vliegen tussen Antwerpen en London City Airport. Dat zegt Head of Business Unit Wim Verbist vrijdag, nadat Air Antwerp aankondigde de activiteiten te stoppen.

Air Antwerp, de in 2019 opgerichte maatschappij die uitsluitend vloog tussen Antwerpen en London City Airport, stopt ermee. De kleine maatschappij kwam sinds maart vorig jaar bijna niet meer aan vliegen toe, op een korte periode in het najaar van 2020 na. Het toerisme trekt stilaan wel aan, maar de prognoses voor de zakenreizen, de corebusiness van de maatschappij, zijn niet zo goed.

Daarmee blijft op de Antwerpse luchthaven enkel nog TUI Fly over als maatschappij. Een verbinding met Londen is er niet meer. Omdat het gaat om een belangrijke route, zal gezocht worden naar een overnemer, klinkt het vrijdagavond bij de luchthaven. “Dit is een mooie route, die vooral belangrijk is voor zakenmensen”, zegt luchthavencommandant Verbist.