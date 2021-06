Marc Brys over uitblijven transfers bij OHL: “Ben er niet gelukkig mee, maar de marktprijzen zijn momenteel kunstmatig hoog”

Zonder nieuwkomers in zijn kern is Marc Brys deze week aan de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 begonnen. De OHL-coach probeert er zich niet te druk in maken. “Je kan er op twee manieren mee omgaan: heel negatief doen of de situatie aanvaarden”, klinkt het. De ambitie is om tegen de oefenstage op 25 juni wél over aanwinsten te beschikken.

Van een heel seizoen met een veel te grote kern naar een voorbereiding met een wat kleine kern. Het kan verkeren. OHL legt de lat volgend seizoen nog hoger en dus is een hele hoop contracten niet verlengd. Op zoek naar ander en beter, maar die nieuwkomers zijn er momenteel nog niet. En dus trainen de Leuvenaars momenteel met zeventien spelers, doelmannen en jongeren inbegrepen. Malinov, Tamari en Romo hebben momenteel nog interlandverplichtingen.

“Een beperkte selectie”, zegt Marc Brys over de groep waar hij momenteel mee werkt. ”Wij streven naar 3 doelmannen, 22 veldspelers en 3 jongeren, dus maak zelf de som maar. Er moet nog heel wat bijkomen. Zeker als er ook nog een paar vertrekken.” Dat er nog geen nieuwkomers zijn in Leuven is frustrerend voor de coach, maar hij probeert zich niet op te winden. ”Het duurt te lang. Ik ben er niet gelukkig mee en iedereen binnen de club deelt dat gevoel, maar het is momenteel een moeilijk moment op de markt.”

Als de OHL-coach het heeft over een moeilijk moment op de markt, dan doelt hij vooral op de prijzen van spelers. “Die zijn onvoorstelbaar. De prijzen zijn kunstmatig hoog en ik vind niet dat wij daar als club op moeten springen. Als het in de supermarkt plots drie keer zo duur is, ga je ook niet veel kopen. Het is momenteel echt te gek voor woorden.”

Wanneer mogen we wél versterking verwachten? Tegen de stage in het Nederlandse Sint-Michielsgestel vanaf 25 juni? “Liefst van al heb ik ze er vandaag nog bij en ik heb de heilige overtuiging dat er tegen de stage spelers bij zullen komen, maar een zekerheid is dat niet. Het is geen eenvoudige materie. Je kan er op twee manieren mee omgaan: heel negatief doen of de situatie aanvaarden.”

Brys gaf vrijdag ook een stand van zaken over de aankoopopties van Thibault Vlietinck en Vaclav Jemelka. “Met de club van Vaclav (Sigma Olomouc, red.) loopt het contact moeilijk. Daarom kijken we eerder naar iemand anders uit op zijn positie. Met Club Brugge daarentegen is de verstandhouding uitstekend en Thibault staat dichter bij een overgang naar OHL.”