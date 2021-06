Brussel op zijn kop voor de bubbel van Biden: zelfs de pas heropende terrasjes moeten dicht

Een Amerikaanse president op bezoek in Brussel, dan staat de hoofdstad op zijn kop. En dat is voor Joe Biden niet anders. Alles moet wijken voor de enorme veiligheidsbubbel waarin hij zich van zondag tot dinsdag zal verplaatsen. Waar Biden langskomt, mag geen step rondslingeren. Zelfs de riooldeksels zijn verzegeld, en alle pas heropende terrasjes in de buurt moeten dicht.

“No comment.” Over de veiligheidsmaatregelen rond Bidens bezoek aan Brussel van 13 tot 15 juni heerst volledige radiostilte. Wat we wel weten, is dat de veiligheidsmaatregelen minstens even indrukwekkend ...