Nog amper drie op de tien Belgen van 15 jaar of ouder heeft vertrouwen in de overheid van ons land. Daarmee staan we derde laatste in de lijst van 41 onderzochte OESO-landen. Vooral de jongste twee jaar gaat het snel bergaf. “En daar zit de politiek in ons land voor heel veel tussen.”

Dat de Belg ‘kritisch’ staat tegenover de overheid, is niet nieuw. Maar dat de ‘liefde’ zo zwaar bekoeld is, dat is toch even schrikken. In 2018 stonden we nog 19de op 41, in 2019 35ste en nu 39ste. Enkel ...