Zo hevig ging het eraan toe in de Blaarmeersen: beelden van vechtpartij circuleren op sociale media

Gent -

Wat woensdag een leuke dag moest worden voor zonnekloppers en watersporters in de Gentse Blaarmeersen, draaide helemaal anders uit. De eerste dag dat er weer mocht gezwommen worden in het recreatiedomein, ontstond er een zware vechtpartij. Intussen tonen beelden die op sociale media hoe gewelddadig de vechtpartij afgelopen woensdag was.