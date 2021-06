Boris Johnson is van plan de versoepelingen uit te stellen na recordaantal besmettingen

De Britse premier Boris Johnson zou van plan zijn om de ‘dag van de vrijheid’ van 21 juni uit te stellen en de geplande versoepelingen te verlaten naar 19 juli. Dat schrijft de Britse krant Daily Mail vrijdagavond.

Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië blijft verder stijgen. Intussen liggen die met 8.125 per dag zelfs terug op het niveau van in februari. Deze week lagen de cijfers met in totaal 34.789 besmettingen, 30 procent hoger dan de week ervoor. Toen raakten van maandag tot vrijdag ‘slechts’ 22.390 mensen besmet. De grote boosdoener deze keer is de Delta-variant. En dus is Boris Johnson volgens de Britse media van plan om de versoepelingen eventjes uit te stellen.

Normaal gezien moesten op 21 juni alle remmen losgaan. Dan werd de ‘dag van de vrijheid’ verwacht, maar die datum zou nu een maandje verlaat worden. Pas op 19 juli zouden de versoepelingen kunnen ingaan. Die zouden wel nog vervroegd kunnen worden naar 5 juli na een herbeoordeling van de situatie. Eerder al had de premier gezegd dat hij niet van plan was eerdere gemaakte fouten te herhalen, te vroeg versoepelen zoals tijdens de kerstperiode zal hij deze keer dus niet willen doen.