Hugo Broos volgt debuut bij Zuid-Afrika vanuit ziekenhuis, en dan zit assistent Janevski nog vast in hotel

Hugo Broos (69) heeft zijn debuut als bondscoach van Zuid-Afrika niet gemist. En tegelijk ook wel. Een experimentele versie van de Bafana Bafana klopte donderdag Oeganda met 3-2 in een vriendenpot, maar de bondscoach zag de wedstrijd nog niet. Hallo Hugo?

“Ik ga de wedstrijd straks op mijn gemak bekijken. Ik lag woensdag in het ziekenhuis voor een ingreep, die eerder al een keer uitgesteld was. Bij mijn aanstelling was al doorgesproken dat ik voor deze wedstrijd in België zou blijven. Ook omdat ik mijn tweede vaccinprik moest krijgen.”

Assistent-trainer Cedo Janevski reisde wel naar Johannesburg. Maar ook hij zat niet op de bank. “Woensdag, daags voor de wedstrijd, belde hij me op met slecht nieuws”, vertelt Broos. “Hij had positief getest op corona. Als enige. Van de spelers, technische en medische staf, de materiaalmannen: niemand anders testte positief. Behalve met de teammanager had hij nog met niemand contact gehad. Het is een raadsel hoe Cedo het heeft opgelopen. Hij heeft wel gevlogen maar daar hoort iedereen een negatieve PCR-test te hebben.”

Uiteindelijk werd de match geleid door hun Zuid-Afrikaanse assistent Helman Mkhalele. “Ik ben al blij dat Cedo in Zuid-Afrika zit. In andere landen had ik me meer zorgen gemaakt.”

Hallo Cedo? “Ik voel me goed, hoor. Alleen zit ik sinds woensdag vast in mijn hotel. Als ik woensdag negatief test, mag ik naar huis. Stilzitten is niet mijn sterkste kant, maar ik heb geen keuze. Wat prullen op de computer, bellen met vrienden en familie. Gelukkig is er een EK waardoor de tijd hopelijk snel passeert.”

Zondag debuteert zijn geboorteland, Noord-Macedonië. “Sporza ging me bellen voor een analyse vooraf. Ik heb hen laten weten dat ze best iemand anders zoeken...”