Zuhal Demir: de Spaanse furie die voor punthoofden zorgt, maar scoort bij achterban

Dat ze haar eigen koers vaart, is woensdag nog maar eens gebleken. Op een halve dag slaagde ze erin een onderzoekscommissie af te dwingen. Maar tegelijkertijd reed ze de eigen coalitie bijna in de prak. Voor de ene is Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (41) een hemelbestormer die de in slaap gewiegde Wetstraat wakker schudt, voor de andere is de N-VA’ster een eigengereide Spaanse furie met wie niet samen te werken valt. Zeker is dat ze niemand onbewogen laat.