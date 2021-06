AA Gent wint de strijd om Andrew Hjulsager, ook Anderlecht wilde de middenvelder binnenhalen

Andrew Hjulsager (26) verlaat KV Oostende en gaat aan de slag bij AA Gent. De Deense middenvelder tekende een contract tot medio 2025 in de Ghelamco Arena. De transfersom ligt rond de 2 miljoen euro.

De Buffalo’s kregen nochtans af te rekenen met flinke concurrentie voor Hjulsager want bij Anderlecht had Vincent Kompany de aanvallende middenvelder ook op zijn verlanglijstje geplaatst. Maar het was uiteindelijk toch AA Gent dat de Deen wist te strikken.

Hjulsager die in het verleden ook in Spanje actief was bij Celta de Vigo en Granada, kwam in Oostende uiteindelijk tot 59 officiële duels, waarbij hij tekende voor negen goals en en 14 assists. In Gent moet de Deen met zijn technische bagage, werkkracht en loopvermogen een extra impuls geen aan het middenveld van het team van Hein Vanhaezebrouck.