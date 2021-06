Grootouders schrijven brief naar Vandenbroucke omdat ze hun (klein)kinderen in buitenland niet kunnen bezoeken: “Eén kleinkind heeft het zo moeilijk dat ze zelfs niet meer wil skypen”

Een wandeling-op-afstand met hun kinderen en kleinkinderen, zelfs dát kunnen Annemie De Loof (71) en Jos Vermeulen (74) al meer dan een jaar niet doen. Hun familie woont in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Singapore, en daar zijn Belgen niet welkom. “Het land van de vrijheid is hier, maar wij hebben geen enkel perspectief.”

“Je had maar niet moeten toelaten dat je kinderen naar het buitenland vertrokken.” Annemie De Loof was er het hart van in toen ze onlangs haar hart luchtte bij een arts en dat als antwoord kreeg. Al anderhalf ...