Eerste goal van EK is voor het eerst in de geschiedenis een eigen doelpunt

De allereerste goal van het EK 2021 is een feit. Erg trots zal de doelpuntenmaker er wel niet op zijn, want de Turk Merih Demiral besloot in zijn eigen doel en zette zijn land zo op een 1-0-achterstand tegen Italië. De verdediger kreeg de bal ongelukkig tegen de borst op een harde voorzet van dichtbij van aanvaller Domenico Berardi en moest machteloos toezien hoe de bal in doel caprioleerde.

Het is nog maar de eerste keer in de geschiedenis dat het allereerste doelpunt op het EK een eigen doelpunt is.