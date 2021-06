“Op het WK de harten gestolen, nu pakken we de beker”

Dertig procent van het Belgische voetbalpubliek tipt op de Rode Duivels als Europees kampioen. In de 26-koppige selectie van bondscoach Roberto Martinez ligt dat percentage zeker hoger. Nog nooit trokken Belgische voetballers en hun supporters met zoveel vertrouwen naar een WK of EK. Winnen is het ordewoord, en alles wat minder is, wordt een teleurstelling, zegt onze chef voetbal Ludo Vandewalle. Deze keer wordt er enkel gefeest op de Brusselse Grote Markt, als die Coupe Henri Delaunay mee op het balkon kan.