Oranje met 19-jarige Jurriën Timber in plaats van Mattijs de Ligt?

Zondagavond ontvangt Oranje Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. De amper 19-jarige Jurriën Timber staat in zijn vertrouwde stadion mogelijk aan de aftrap.

Alles hangt natuurlijk af van Matthijs de Ligt en hoe de centrale verdediger van Juventus zich voelt. Hij had de voorbije week liesklachten en bleef daarom tegen Georgië langs de kant. De voorbije dagen trainde hij gedeeltelijk mee en hij schatte de kansen om klaar te raken op 60 procent, maar de vraag is of Frank de Boer met dat percentage genoegen neemt. Misschien beter geen risico’s nemen?

Zeker omdat Timber in zijn eerste twee interlands net indruk maakte. “Jurriën heeft de bondscoach getoond dat hij op dit niveau kan spelen”, aldus De Ligt zelf. En De Boer is het daar roerend mee eens. “Jurriën verblikt of verbloost niet. Maar dat is bekend. Jullie hebben toch ook zijn wedstrijden bij Ajax gezien?”

De 38-jarige Stekelenburg – de oudste speler op het EK – moet het gebrek aan ervaring van Timber desnoods maar compenseren. Hij staat wellicht tussen de palen, met Krul als reserve. Voor Nederland is het de eerste wedstrijd op een groot toernooi sinds de gewonnen troostfinale op het WK 2014. Kan het starten met een knal of steken Malinovskyi (ex-Genk) en co. daar een stokje voor?