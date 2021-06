Straks te bewonderen in ons land: The Beast is op alles voorzien, hij kan alleen geen verkeersdrempel nemen

Hij is bestand tegen een gasaanval en tegen bermbommen. De banden kunnen niet lek gestoken of geschoten worden en zou de president toch aangevallen worden, is zelfs alles aanwezig om onmiddellijk een bloedtransfusie uit te voeren. Als Biden zich volgende week door het Brusselse verkeer zal begeven, doet hij dat in zijn overbeveiligde Cadillac One, beter bekend als ‘The Beast’. Er is maar één probleem: stuur hem niet door een straat met verkeersdrempels.

Twee gelijkaardige Cadillacs zijn vrijdag op Zaventem uit een vliegtuig gereden. Ze zullen in de colonne van de president door de hoofdstad rijden. In een van de twee zal Biden zitten. In welke van de twee, dat wordt strikt geheim gehouden. De wagens wisselen voortdurend van positie tijdens verplaatsingen om eventuele aanvallers te misleiden. De twee auto’s zien er daarom ook exact hetzelfde uit en dragen ook dezelfde nummerplaat.

Opvallend: The Beast wordt een Cadillac genoemd en draagt ook het logo van dat merk. Het tien ton zware presidentiële voertuig is nochtans gebaseerd op een Chevrolet Kodiak die werd omgebouwd om op een Cadillac te lijken.

Gepantserd koetswerk: De wagen is opgetrokken uit een combinatie van staal, titanium, aluminium en keramiek. Op die manier moet hij zware explosies weerstaan. De deuren zijn twintig centimeter dik, de dikste bepantsering die mogelijk is voor een luxewagen. De deuren van The Beast wegen praktisch evenveel als die van een Boeing 757.

Kogelwerend glas: De kogelwerende ramen zijn vier centimeter dik en wegen samen drie ton. Enkel het raam van de chauffeur kan op een kiertje worden gezet om te communiceren met lijfwachten buiten het voertuig. Het glas is bestand tegen aanvallen met oorlogswapens. En zelfs als het ooit toch zou doorboord worden, zal het enkel barsten en niet in stukken breken.

Ondoordringbaar passagiersgedeelte: Het zou sympathiek zijn moest Biden zijn raampje naar beneden draaien om in het centrum van Brussel naar de mensen te wuiven, maar daar is geen sprake van. In het handgemaakte zitcompartiment heeft Biden ruim zicht op de buitenwereld, maar niemand zal hem te zien krijgen. Zelfs als hij zou willen: zijn ramen kunnen gewoon niet open. Sterker nog, dat hele compartiment is afgesloten en “ondoordringbaar”. Wil Biden toch wat van de buitenwereld meekrijgen, dan gaat dit via microfoons aan de buitenkant en speakers in het interieur.

Nachtkijkers: In de bumper van The Beast zijn nachtkijkers ingebouwd. Zo kan men de omgeving van de auto op elk moment van de dag observeren.

Blusinstallatie: Zou de wagen om een of andere manier vuur vatten, treedt een blusinstallatie in werking.

Rookgordijn: Zou de wagen plots aangevallen worden door betogers bijvoorbeeld, kan er een rookgordijn worden opgetrokken rond The Beast.

Topchauffeur: Achter het stuur van The Beast zit een absolute toppiloot die werd opgeleid door de CIA. Het is niet eenvoudig om het logge monster door het verkeer te loodsen. Al zal hij weinig last hebben van files. Alles straten worden verkeersvrij gemaakt om de president een vlotte en veilige doortocht te garanderen. De wegen zijn vooraf ook goed uitgestippeld. Want The Beast kan bijvoorbeeld geen verkeersdrempel nemen wegens te log en te laag bij de grond. En wat er onderweg ook gebeurt, de colonne van de president mag ook nooit halt houden. Te gevaarlijk voor aanslagen.

Foto: ISOPIX

Bodemplaat: De riolen langs het parcours van de president worden uitgebreid gecontroleerd. Nadien wordt elk riooldeksel verzegeld. Een 12 centimeter dikke bodemplaat biedt nochtans meer dan voldoende bescherming tegen bomaanslagen of bermbommen..

Wapens in de koffer: The Beast heeft een defensief karakter: hij is vooral gemaakt om eventuele aanvallen te doorstaan. Er zijn bijvoorbeeld geen raketten aan boord. In de koffer bevinden zich wel handwapens, traangasgranaten en nachtkijkers voor het geval er toch gevaar zou dreigen. De president mag in geen geval het voertuig verlaten in noodgevallen.

Runflat-banden: Zelfs als het rubber van de banden het begeeft, kan met hoge snelheid worden doorgereden. In de banden zit overigens een laag kevlar, wat ook in kogelwerende vesten zit, zodat ze niet doorprikt of doorboord kunnen worden.

Aircosysteem: In het geval van een chemische aanval kan de president nog uren in leven blijven: de cabine is voorzien van een speciaal zuurstofsysteem. De zuurstofflessen zitten onder meer in de deuren verstopt.

Bloed voor de president: In het slechtst denkbare scenario wordt de president neergeschoten en verliest hij veel bloed. In de presidentiële colonne rijden dokters en ambulances mee. In The Beast zitten zakken bloed van dezelfde bloedgroep als van de president. Ook is alle materiaal aanwezig om onmiddellijk een transfusie uit te voeren.

Diesel: Exact 34 liter per honderd kilometer verbruikt de allesbehalve groene gepantserde limousine van de president. The Beast heeft vrijdagmiddag diesel getankt aan het Esso-benzinestation vlak bij Brussels Airport. Diesel ontbrandt niet zo snel als benzine en is dus veiliger. Wanneer de president elektrisch zal rijden, is niet bekend.

Prijskaartje: Wat kost dat allemaal? De Secret Service heeft het liefst dat zo weinig mogelijk details over de president of over The Beast bijvoorbeeld lekken. Maar de gepantserde limousine is betaald met overheidsgeld. En dus hebben de Amerikanen het recht om te weten wat de tank van de president heeft gekost: zo’n 13 miljoen euro. BTW inbegrepen.