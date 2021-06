Per einde mei 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 441,937 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 1,587 miljard euro gedaald ten opzichte van april 2021. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld echter toe met 3,286 miljard euro, tot 427,212 miljard euro. Het netto te financieren saldo van de maand mei 2021 bedroeg 3,460 miljard euro.