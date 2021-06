Dit is de vermoedelijke opstelling van Rode Duivels tegen Rusland, met het vraagteken: Mertens of Doku?

Door de onbeschikbaarheid van Kevin De Bruyne komt er rechts in steun van Romelu Lukaku een plaatsje vrij. Dries Mertens speelde daar het overgrote deel van zijn 98 interlands, maar Jérémy Doku klopt nadrukkelijk aan de deur.

De vermoedelijke opstelling tegen Rusland bevat weinig verrassingen. Courtois in doel en het trio Alderweireld-Denayer-Vertonghen in de defensie. Centraal op het middenveld moet Tielemans de lijnen uitzetten met Dendoncker in steun, op de flanken worden Thorgan Hazard en Castagne verwacht. Voorin zijn Carrasco en Lukaku zekerheden, alleen de positie van rechterflankaanvaller lijkt nog een vraagteken met ofwel Mertens, ofwel Doku.

Dit zijn de plus- en minpunten van de ene of andere keuze:

Pluspunten van Dries Mertens

- heeft de ervaring van zijn 34 jaar en 98 caps

- scoort makkelijker dan Doku

- heeft een klik met Lukaku, aan wie hij al de meeste assists (10) gaf voor zijn 60 goals

Minpunten van Dries Mertens:

- overtuigde niet in de twee oefenduels tegen Griekenland en Kroatië

- speelde zijn laatste volledige wedstrijd in december en heeft sinds april geen basisplaats meer bij Napoli

- had een moeilijk seizoen met voor zijn doen veel blessures

De pluspunten van Jérémy Doku

- zijn snelheid kan elke verdediger verrassen

- maakte goede en gretige indruk in de oefenduels

- zit boordevol vertrouwen na een heel behoorlijk debuutseizoen bij Rennes

De minpunten van Jérémy Doku:

- heeft niet de ervaring en het métier van Mertens

- nog niet beslissend genoeg, te weinig assists en goals

- Martinez is minder schatplichtig aan hem dan aan Mertens