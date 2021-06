Roberto Martinez klaar om te oogsten, maar ook op zijn hoede voor moeilijke eerste horde: “Als we genieten, zijn we op ons best”

Roberto Martinez (47) is klaar om te oogsten. De Spanjaard is nu vijf jaar Belgisch bondscoach en na de mooie derde plaats op het WK wil hij met zijn Rode Duivels die Europese titel binnenhalen. Hopelijk verloopt de eerste match tegen Rusland wel beter dan de moeizame persconferentie via Zoom gisteravond. Martinez bleef stoïcijns bij de technologische ongemakken: “We zijn heel enthousiast.”