Rusland tilt niet zwaar aan coronageval

Een dag voor de wedstrijd tegen België werd Rusland opgeschrikt door een coronageval. Andrey Mostovoy, een 23-jarige winger van Zenit Sint-Petersburg, bleek positief bij de laatste testronde. Hij wordt in de selectie vervangen door een verdediger, de 22-jarige Roman Yevgenyev. Sportief heeft de wissel weinig gevolgen voor de partij van vanavond, want Mostovoy behoort niet tot de basisspelers.

Meer zorgen had bondscoach Stanislav Cherchesov over Mario Fernandes (30), een tot Rus genaturaliseerde Braziliaan die al bijna tien jaar een sterkhouder is bij CSKA Moskou. Fernandes komt terug uit blessure, maar raakt fit voor de wedstrijd tegen de Belgen. Voor Denis Cherysev komt de wedstrijd te vroeg. De middenvelder van Valencia is een van de sterkhouders, maar zou pas later in het toernooi spelen. Hij zit een beetje in de situatie van Eden Hazard.

Cherchesov onthulde dat hij op een tactisch plan broedt om de Belgen op te vangen. “Donderdag hebben we een plan ingeoefend om hun sterke punten te counteren. We speelden drie wedstrijden tegen de Belgen, wat ons stof tot nadenken gaf. Maar we speelden niet slecht in die westrijden. Dit is het EK, we moeten klaar zijn.”

Het Russische spel is afgestemd op spits Artem Dzyuba, die al 29 keer raak trof voor zijn land. Hij kan dit toernooi Aleksandr Kerzhakov onttronen als Russisch topschutter aller tijden. Kerzhakov zit aan 30 stuks en zwaaide af na het laatste EK. “Ik ben een beetje zenuwachtig, maar het zijn gezonde zenuwen”, zei de 1m97 grote Dzyuba. “We voelen allemaal druk, maar als atleten kunnen we daarmee omgaan. We moeten winnen, de goals zullen dan wel volgen.”