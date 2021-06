Door zijn opvallende snor is Stanislav Cherchesov (57) misschien wel de meest herkenbare coach op dit EK. De man die Rusland in 2018 naar onverhoopte successen leidde op het WK in eigen land, staat voor de loodzware opdracht dat kunstje dit jaar te herhalen.

Die snor had hij wellicht nog niet, maar Stanislav Salamovich Cherchesov werd op 2 september 1963 geboren in Alagir, een stadje in Noord-Ossetië-Alanië, een autonome republiek in het zuiden van wat toen ...