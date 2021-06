Het Duivelse gedicht van Delphine Lecompte: De surrealistische voorbereidingsrituelenvan De Rode Duivels

Onze dichteres Delphine Lecompte schrijft tijdens de sportzomer driemaal per week een gedicht/ode aan een Rode Duivel.

De Rode Duivels bereiden zich voor op hun match tegen het robuuste

grimmige genadeloze verbeten ongelikte ongeraffineerde elftal van Rusland.

Elke speler heeft zijn eigen absurde koesterende sinistere poëtische buitenissige ritueel om zichzelf in sierlijke krijgszuchtige gesofisticeerde nietsontziende vorm te krijgen.

Courtois maakt twee camembertschijven, drie zakken gummihamerhaaien en vijf marsepeinen struisvogelkwekers soldaat op het parkeerterrein van een naargeestige schommelstoelfabriek.

Alderweireld kijkt in de spiegel en zegt in het Moldavisch: ‘Ik heb een aversie tegen pedante onderwaterlassers, tegen louche televisiepriesters, tegen morbide touwslagers, tegen sadistische zadelmakers, maar vooral tegen narcistische voetbalspelers die te veel belang hechten aan hun pseudo-tribale haarknotjes en hun sierkarpertatoeages, en die de verjaardag van hun ouders niet kunnen onthouden.’

Denayer zingt in een mistroostige karaokebar een bloedstollend mooie versie van Satellite of love van Lou Reed, hij draagt een impalamasker om niet herkend te worden. Hij valt vooral in de smaak bij opiumverslaafde parapluverkopers en kannibalistische luchtballonvaarders.

Castagne poetst de souvenirlepels van een necrofiele tegellegger op en schildert baldadige ontwapenende nekstreepmangoesten op de woon­kamermuren van een joviale stukadoor.

Vertonghen maakt wonderlijke origamidromedarissen en geeft ze weg aan lukrake boomchirurgen, veelgeplaagde ezeldrijvers, analfabetische jongenshoeren, en sproeterige poolreizigers.

Carrasco streelt een profetische teckel met een Burberry regenjasje (dat het de teckel moeilijk maakt om te defeceren, lees: kakken), maar hij zou liever een briljante orka of een slechtgeluimde spermawalvis of een Senegalese bobijnster strelen.

Dendoncker declameert keizerlijk en imponerend gedichten van Rainer Maria Rilke. Bravo!

Thorgan Hazard imiteert trefzeker een onuitstaanbare tornadojager uit het dekselse Detroit, Michigan. Daarna laat hij 43 winden in een wanordelijke wekkerwinkel. En tot slot redt hij een dementerende orgeldraaier die dreigt te stikken in de tamboerijn van een pluchen penseelaapje.

Doku leert een vereenzaamde taxidermist de foxtrot aan, een daad van grootse nobele elegantie en barmhartigheid.

Tielemans koopt een heilige telescoopvis en noemt hem Harry, naar Harry Houdini. Hij verzucht: ‘Was ik maar een brave nederige Montenegrijnse messenslijper geworden met een macaber kantje.’

Romelu Lukaku droomt dat hij in Helsinki woont en rondleidingen geeft in een duikboot. In zijn droom is hij getrouwd met een megalo­mane orgelbouwer die nog nooit een artisjok heeft gegeten.

Mertens snakt naar pistache-ijs en naar een corrupte degenslikker of desnoods een blinde beiaardier om zijn hart bij uit te storten. Hij verscheurt lugubere foto’s van bevreemdende bezwerende Toscaanse slangenprocessies en vulgaire wansmakelijke West-Vlaamse carnavals­stoeten waaraan hij godzijdank nooit heeft moeten deelnemen.

En bondscoach Martínez staat erbij en kijkt ernaar.

Hij monkelt mild en goedmoedig, hij heeft het volste vertrouwen in zijn excentrieke sympathieke spitsvondige vlijtige hoffelijke meesterlijke allesbehalve diabolische ploeg.

Onze dichteres tijdens de sportzomer

Delphine Lecompte schrijft driemaal per week een gedicht/ode aan een Rode Duivel