Turkse bondscoach Günes onder de indruk: “Italië speelde heel dominant”

Turkije had vrijdag op de eerste speeldag in EK-groep A in het Stadio Olimpico in Rome maar weinig in de pap te brokken tegen Italië en verloor met 3-0. “We hoopten op een ander resultaat maar Italië speelde heel dominant”, reageerde bondscoach Senol Günes.

“Het eerste doelpunt veranderde de situatie in de tweede helft en we verloren de controle over het spel”, analyseerde Günes. “Tactisch gezien was Italië superieur. De Italianen hadden de controle. Ik hoopte op een betere prestatie van mijn team.”

“Maar het toernooi gaat door, we verloren van een thuisspelend team. We moeten reageren tegen Wales en Zwitserland. Als we naar de wedstrijd van vanavond kijken, gaven we het maximum. We hadden meer snelheid nodig in de passes. Maar mijn spelers hadden het moeilijk en ze toonden karakter.”

Mancini wist waar Turkije te pakken was: “Snelle balcirculatie was cruciaal”

Roberto Mancini was na afloop weinig verrassend een tevreden bondscoach. “We hebben goed gevoetbald”, stak Mancini van wal. “Het was de eerste wedstrijd, en we hadden het niet onder de markt tegen een goede tegenstander. Het publiek hielp ons. Cruciaal in deze zege was onze snelle balcirculatie.”

“Of we hiermee aan de favorieten van het toernooi een signaal geven? Het was alvast een mooie avond, hopelijk volgen er nog”, aldus de Italiaanse T1. “We speelden een goede wedstrijd, hier in Rome. We mogen tevreden zijn.”

Aanvaller Ciro Immobile, die de tweede Italiaanse treffer scoorde, stond zijn coach bij. “We hebben onze plicht gedaan. Met 3-0 winnen met supporters in het stadion maakt het nog mooier. Ik denk dat we het geduld hadden dat nodig was tegen Turkije, een goed team. We waren in de eerste helft heel actief zonder te scoren, in de tweede helft waren ze wat vermoeider.”