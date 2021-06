Aantal besmettingen daalt met liefst 37 procent, minder dan 800 coronapatiënten in onze ziekenhuizen

Er liggen nog 770 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 24 procent. Nog 300 patiënten liggen op intensieve zorgen (-12%), zo blijkt zaterdag uit de cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is van eind september vorig jaar geleden dat er nog minder patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis lagen (739).

Tussen 5 en 11 juli werden dagelijks gemiddeld 56,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, ofwel een daling van 26 procent.

Van 2 tot en met 8 juni werden gemiddeld nog 1.079 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van maar liefst 37 procent in vergelijking met de vorige periode. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie in ons land 1.074.988 besmettingen geregistreerd.

Er overleden dagelijks gemiddeld 11,1 mensen aan corona, een daling met 13,3 procent.

Van de 42.700 testen die de afgelopen week afgenomen werden was 3,1 procent positief, een daling met 1,3 procent. De R-waarde ligt op 0,8.

Tot slot hebben meer dan 5,4 miljoen personen in ons land één coronaprik gekregen. Ruim 2,8 miljoen mensen, of 31,1 procent van de volwassen bevolking, zijn volledig gevaccineerd.