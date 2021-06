Persoon komt om het leven bij ongeval op E40 ter hoogte van Blegny

Bij een zwaar verkeersongeval met een voertuig op de E40 ter hoogte van de afrit Blegny in de provincie Luik is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer. Twee anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond rond 00.20 uur plaats en er was slechts één voertuig bij betrokken. Drie mensen moesten uit het voertuig bevrijd worden. Twee slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat hun toestand is. Een derde persoon overleed ter plaatse.

In de loop van de nacht was het verkeer ernstig verstoord op de plaats van het ongeval. De oorzaak van ongeluk is nog niet bekend.