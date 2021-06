Poetin ontkent dat Rusland gesofisticeerde satelliet aan Iran zal leveren

Rusland treft geen voorbereidingen om Iran te voorzien van een geavanceerde satelliet. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin verklaard na berichtgeving van de Amerikaanse krant Washington Post.

Volgens de krant beschikt de satelliet Kanopus-V over een hogeresolutiecamera en zal hij de islamitische republiek toelaten installaties van tegenstanders in het hele Midden-Oosten te observeren. De krant baseert zich op huidige en gewezen functionarissen op post in de VS en het Midden-Oosten.

“Onzin”, zegt Poetin in een interview met de Amerikaanse zender NBC News. “Dit is fake nieuws. Ik ken niets van zo’n dingen, om het zacht uit te drukken”, aldus de Russische president.

Volgens de Washington Post kan de satelliet de komende maanden worden gelanceerd. De lancering zou plaatsvinden op Russische bodem. De satelliet bevat materiaal vervaardigd in Rusland. Ook al heeft de satelliet niet de capaciteiten van Amerikaanse tegenhangers, toch zou Iran het toestel kunnen gebruiken om heel specifieke locaties te bespioneren.