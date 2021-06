Elke week belanden tweehonderd gezinnen (bijna) op straat

Ruim tienduizend gezinnen zagen zich in 2020 bedreigd met een uithuiszetting. Dat zijn gemiddeld tweehonderd gezinnen per week, waaronder vele met kinderen. Doorgaans gaat het om gezinnen die de huur niet meer kunnen betalen, blijkt uit een recente bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het aantal uithuiszettingen was in 2019 nog net iets hoger. Dat verschil is toe te schrijven aan het moratorium dat de Vlaamse regering vanwege de coronacrisis invoerde tot midden juli 2020. Corona maakte het voor veel huurders onmogelijk om op zoek te gaan naar een alternatief.

Bij een dreigende uithuiszetting schakelt het vredegerecht het OCMW in, maar de zoektocht naar een waardig alternatief is vaak tevergeefs. “In de praktijk eindigt een conflict doorgaans met het verlaten van de woning, al dan niet gedwongen”, VVSG-woordvoerder Nathalie Debast. “Uiteindelijk komen mensen dan terecht bij familie, vrienden, in de crisis­opvang of op straat.”

“Het gebrek aan goede, betaalbare huurwoningen blijft het grootste pijnpunt”, aldus Debast. “Wonen is een grondrecht. Verschillende maatregelen dringen zich op, vooral op de private huurmarkt.”