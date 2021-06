Amerikaanse visser halve minuut opgeslokt door bultrug en weer uitgespuwd

Het lijkt een sprookje uit de oude doos, maar in de Verenigde Staten beweert een visser dat hij is opgeslokt door een bultrug, zo’n halve minuut in diens bek zat, waarna de walvis hem levend uitspuwde. De man overleefde als bij wonder het avontuur.

De lokale krant tekende het verhaal van de visser op. ““Ik was aan het duiken naar kreeften toen een bultrug me probeerde op te eten”, zegt Michael Packard, een visser uit Provincetown, ten oosten van Boston (Massachusetts). “Ik zat 30 tot 40 seconden in zijn mond, voordat hij naar de oppervlakte kwam en me uitspuugde. Ik heb overal blauwe plekken, maar geen gebroken botten.”

"I was lobster diving and A humpback whale tried to eat me." - from Captain Michael Packard's post on the Provincetown Facebook page. https://t.co/TMPQmE8U1S pic.twitter.com/1rpEx5mTSQ — Susan Zalkind (@susanzalkind) June 11, 2021

Packard werd kort in het ziekenhuis opgenomen, maar kwam er relatief ongeschonden uit. Er is ook een getuige die het verhaal van Packard bevestigt. Josiah Mayo vergezelde hem en vertelde dat hij zag hoe de bultrug zijn kompaan in de oceaan spuwde.

Veteran Cape Cod lobster diver Michael Packard was swallowed whole by a humpback whale and lives to tell the story… pic.twitter.com/CQcCP2fdVs — Rex Chapman???? (@RexChapman) June 12, 2021

Provincetown ligt aan de Atlantische Oceaan en in deze tijd van het jaar komen er veel bultruggen zich voeden met plankton. Jooke Robbins, directeur van het Center for Coastal Studies en expert in studie over walvissen, is geneigd het verhaal te geloven. “Ik ken de betrokkenen en heb alle redenen om hen te geloven.”

Peter Corkeron, een wetenschapper bij New England Aquarium, verduidelijkt dat als bultruggen zich voeden ze hun bek ongelooflijk wijd openen. “Dit is een ongewoon verhaal. De kans dat dit gebeurt is 1 op 1 biljoen. De visser was gewoon op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.”