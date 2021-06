Italiaanse kranten smullen van… aanvallend voetbal van de nationale ploeg: “Dit is hoe we jullie willen zien!”

Italië heeft op het EK voetbal meteen indruk gemaakt. De Azzurri versloegen vrijdag op de eerste speeldag in groep A voor ongeveer 15.000 fans in het eigen Stadio Olimpico in Rome een onmachtig Turkije met 3-0. Ook de Italiaanse pers zag dat het goed was.

LEES OOK. Aanvallend Italië zet status van schaduwfavoriet kracht bij en overrompelt Turkije

“We hebben goed gevoetbald”, reageerde bondscoach Roberto Mancini na afloop. “Het was de eerste wedstrijd, en we hadden het niet onder de markt tegen een goede tegenstander. Het publiek hielp ons. Cruciaal in deze zege was onze snelle balcirculatie. Of we hiermee aan de favorieten van het toernooi een signaal geven? Het was alvast een mooie avond, hopelijk volgen er nog. We speelden een goede wedstrijd, hier in Rome. We mogen tevreden zijn.”

Aanvaller Ciro Immobile, die de tweede Italiaanse treffer scoorde, stond zijn coach bij. “We hebben onze plicht gedaan. Met 3-0 winnen met supporters in het stadion maakt het nog mooier. Ik denk dat we het geduld hadden dat nodig was tegen Turkije, een goed team. We waren in de eerste helft heel actief zonder te scoren, in de tweede helft waren ze wat vermoeider.”

Aanvallend voetbal

Dat voetballen in plaats van grotendeels verdedigen, dat zagen ze ook bij La Gazzetta dello Sport. “Het mooiste is dat ze goals bleven najagen. Het is een teken van moed dat goed is voor Italië dat een nieuwe start maakt”, aldus de roze sportkrant, die spreekt van een “spectaculair begin”. “De Italianen voerden een show op voor de eerste groepswedstrijd.”

Tuttosport, de krant uit Turijn, vatte het op de voorpagina samen in: “Dit is hoe we jullie willen zien!”

Bij de BBC was Cesc Fabregas de analist van dienst. De man die het EK twee keer won met Spanje. Ook hij was danig onder de indruk van de Italianen.

“Turkije kon de bal gewoon niet bijhouden”, aldus de speler van Monaco. “Het slechtste wat je kan doen als je zo verdedigt, is de bal elke keer wegtrappen en dan opnieuw achter de feiten aanlopen. Dan eten ze je gewoon levend op. Die loopacties van Immobile waren ook fantastisch, Barella en Jorginho waren excellent in de tweede helft. Hun overwinning was echt verdiend.”

“Je kan gewoon zien dat dit een hechte groep is”, voegde Fabregas er nog aan toe. “Je kon dat zien op het einde van de wedstrijd. Ze waren allemaal samen, als vrienden. Ze willen met elkaar spelen.”