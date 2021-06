KRC Genk wil zich versterken met middenvelder van Ajax

KRC Genk hoopt Carel Eiting (23) weg te halen bij Ajax. Racing heeft zich officieel bij de Nederlandse kampioen gemeld om de middenvelder, die in Amsterdam tot de zomer van 2022 onder contract staat, definitief aan te werven.

Carel Eiting was van de U15 tot U21 voortdurend Nederlands jeugdinternational en haalde bij Ajax uiteindelijk 31 keer het eerste elftal.

Professor

Hij kreeg al vroeg de bijnaam ‘De Professor’, omdat hij het goed deed op school en ook op het veld graag meedenkt met de coach. De linksvoetige middenvelder zet graag centraal de lijnen uit en past in eerste instantie in de plannen om de kern in een zwaar Europees seizoen in de breedte te versterken. Hij kan centraal op het middenveld de drie posities aan en wordt zelfs bekwaam geacht om vanop de flank in steun van een diepe spits te spelen. Bovendien is hij het type voetballer, waarvoor coach John van den Brom een boontje heeft.

Straffe fietser

Eiting zou, zoals zijn voormalige ploegmaat Noa Lang, zijn carrière graag een nieuw elan geven in België. Hij was vorig seizoen als huurspeler een vaste waarde in de Engelse tweede klasse bij Huddersfield Town. Daar was hij in 23 matchen goed voor drie goals en evenveel assists. Tot hij in het begin van 2021 moest geopereerd worden aan de knie.

Foto: BELGAIMAGE

Die knie is een weke plek van Eiting, ook bij Ajax werd hij afgeremd door blessures. Maar bij Genk zijn ze ervan overtuigd dat de middenvelder, die de laatste vier wedstrijden nog meepikte bij Huddersfield, intussen weer helemaal topfit is.

Overigens is Eiting ook een straffe… fietser. Tijdens de lockdown klopte hij zelfs enkele profs van Jumbo-Visma tijdens een virtuele rit op Zwift.

Verwacht wordt dat zijn transfer van Ajax naar Genk vrij snel kan worden afgerond.