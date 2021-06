Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Problemen met Johnson & Johnson in Amerika zorgen voor drie weken vertraging in onze vaccinatiecampagne”

De leveringsproblemen van het Janssen-vaccin van de fabrikant Johnson & Johnson betekenen “een serieuze tegenvaller” voor de vaccinatiecampagne in ons land. Die zal wellicht drie weken vertraging oplopen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in “De Ochtend”.

“In de Verenigde Staten waren fouten gebeurd in die fabriek. De Amerikaanse overheid heeft toen beslist om de gemixte vaccins te vernietigen. De Europese overheden oordeelden toen dat ze producties uit die fabriek, die mogelijk hetzelfde probleem hadden, voorlopig achter slot en grendel zouden houden. Nu is duidelijk dat ze definitief niet vrijgegeven zullen worden”, legt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in “De Ochtend” uit.

Slechts 450.000 dosissen

Dat betekent dat er weer een serieuze vertraging is voor de vaccinatiecampagne in ons land. “Wij hadden helemaal in het begin gehoopt om eind juni 1,4 miljoen dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin te hebben. Maar eind juni zullen we er maar een 450.000-tal hebben. Voor een stuk zat dat al wel in onze planning, we gingen al lang niet meer uit van die 1,4 miljoen. Maar het betekent wellicht een vertraging van drie weken”, aldus Vandenbroucke.

Hij is ongerust, de minister, maar panikeert niet. “Daar is geen reden toe, ook al weten we niet wat we in juli zullen geleverd krijgen. Voorzichtigheid blijft de boodschap voor mensen die nog geen twee dosissen hebben gekregen van het vaccin. Die blijven kwetsbaar voor de indische variant. Ze kunnen ook drager en verspreider zijn van het virus.”