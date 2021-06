Biden wendt geld van Trumps grensmuur aan voor militaire projecten

De 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro) die zijn voorganger Donald Trump wilde gebruiken om een grensmuur te bouwen, zal door huidig Amerikaans president Joe Biden aangewend worden voor Amerikaanse militaire projecten. Dat hebben het Witte Huis en het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, aangekondigd.

Het geld zal gaan naar 66 projecten, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten, aldus het Pentagon. Op de lijst van projecten in het buitenland staan landen als Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. België staat er niet bij.

De krant USA Today lijst enkele van die projecten op: de uitbreiding in Alaska van het Amerikaanse verdedigingssysteem tegen Noord-Koreaanse ballistische raketten, de renovatie van een school voor Amerikaanse militairen in Duitsland, of nog een nieuw militair complex in North Carolina.

Muurbelofte

Trump lanceerde zijn presidentscampagne in 2015 met de belofte om een muur te bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens, bedoeld om migranten buiten te houden. Het parlement wilde hem daarvoor geen budget geven, maar door de situatie aan de grens tot noodsituatie uit te roepen, kon Trump alsnog aan de bouw van de muur beginnen met geld van Defensie.

Biden schortte de financiering van het project op in januari, als een van zijn eerste daden als president. Nadien schrapte het Pentagon alle geplande bouwprojecten voor de grensmuur.

Initieel had Trump ook gezegd dat Mexico voor de muur zou moeten betalen, maar dat gebeurde niet.