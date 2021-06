Algerijnen kiezen nieuw parlement

De Algerijnen trekken zaterdag naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. Vanuit de oppositie zijn er oproepen om de stembusgang te boycotten.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune besliste in februari om het parlement, dat een mandaat had tot 2022, te ontbinden. Hij zei instellingen te willen creëren die volledig geloofwaardig zijn.

Het parlement was verkozen toen Abdelaziz Bouteflika nog president was van Algerije. Hij werd in 2019 gedwongen af te treden na maandenlange straatprotesten tegen zijn bewind.

Tebboune wordt door de protestbeweging, Hirak genoemd, beschouwd als een voortzetter van het regime van Bouteflika. Vanuit de beweging werd dan ook opgeroepen de verkiezingen te boycotten. Ook linkse partijen kondigden een boycot aan, zij claimen dat er mogelijk fraude zal worden gepleegd.

In Algerije zijn zowat 24,4 miljoen mensen stemgerechtigd. Er zijn 407 parlementszitjes te verdelen.

De officiële resultaten worden in de loop van juni verwacht.