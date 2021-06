De perfecte EK-pronostiek: Italiaanse voetbalfan gaat de wereld rond met onwaarschijnlijk juiste voorspelling

Italië heeft zijn start op het EK voetbal niet gemist. De Azzurri versloegen vrijdag op de eerste speeldag in groep A voor ongeveer 15.000 fans in het eigen Stadio Olimpico in Rome een onmachtig Turkije met 3-0. En dat had één Italiaanse voetbalfan perfect voorspeld.

Het duurde tot na de Romeinse cappuccino alvorens de Azzurri de score konden openen. De Turkse verdediger Merih Demiral duwde een Italiaanse voorzet met het lichaam ongelukkig in eigen doel. De Italianen waren heer en meester, en scoorden daarna nog twee keer. Eerst deed spits Ciro Immobile de netten trillen in ‘zijn Rome (hij speelt voor Lazio, red.), daarna was het de beurt aan Lorenzo Insigne om zijn EK-rekening te openen.

Dat die laatste twee zouden scoren, was misschien nog te voorspellen. Maar dat Demiral, speler van Juventus, een eigen doelpunt zou maken en Italië vervolgens met 3-0 zou winnen… Drie keer scoren op een Europees kampioenschap. Het was de Italianen nog nooit gelukt.

En toch slaagde er één Italiaanse fan in om de eindstand en doelpuntenmakers correct te voorspellen. De fan van Serie B-club Lecce ging er prompt de hele voetbalwereld mee rond.