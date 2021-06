Amsterdam gaat “toeristen in penisoutfits” weren

Nu corona meer en meer wordt ingedijkt, staat Amsterdam een nieuwe toestroom van toeristen te wachten. Burgemeester Femke Halsema zegt dat de stad doet wat ze kan, maar voegt eraan toe dat dat niet ten koste van alles mag gaan.

Met negen miljoen waren ze de toeristen die langs de Wallen neerstreken in 2019. En die mensenmassa in Amsterdam veroorzaakte zoveel overlast dat de stad er nu paal en perk wil aan stellen.

Rob Hofland van de progressieve D66-partij vertelde DutchNews dat het “slechts een kwestie van tijd” was voordat toeristen massaal zouden terugkeren, en voegde eraan toe: “Als het je bedoeling is om de mooiste stad ter wereld te zien, kom dan naar Amsterdam . Als het je bedoeling is om te drinken en je te misdragen, gekleed als een penis, kijk dan ergens anders!”

Foto: AP

Statement online

De gemeente zette dan ook een statement online. “We willen niet terug naar de overlast en massale drukte die we voor de pandemie zagen op de Wallen en in uitgaansgebieden. We willen graag dat bezoekers respectvol omgaan met de bewoners en het erfgoed.”

Femke Halsema zegt dat de stad doet wat ze kan, maar dat ze niet iedereen kan weren. De burgermoeder onthulde vorig jaar al plannen om mensen, die niet in Amsterdam wonen, te weren uit de 166 coffeeshops, die cannabis verkopen. Uit onderzoek bleek immers dat 58 procent van de buitenlandse toeristen voornamelijk de stad bezoeken om drugs te gebruiken.

Daarnaast stelde ze ook voor een gloednieuw “erotisch centrum” van vijf verdiepingen te bouwen buiten de stad met twee bars, 100 kleine kamers en een locatie voor “erotisch amusement”. Dat plan zou een eind moeten maken aan de raamprostitutie in de rosse buurt, die voor onnoemelijk veel overlast zorgt voor de omwonenden.

Maatregelen

Verder gaat de stad meer controleren op toeristen die in hun auto blijven slapen en hun parkingticket niet betalen.

Bij grote drukte kunnen straten worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en worden extra hosts en verkeersregelaars ingezet.

Er wordt extra gehandhaafd op het water, op geluidsoverlast en vaarsnelheid, én op illegale vakantieverhuur.

De burgemeester kan voor een hangplek die overlast veroorzaakt tijdelijk een verbod instellen voor het bezit van lachgas, alcohol en geluidsapparatuur.

Eventueel kan de gemeente het verkopen van alcohol (allereerst op de Wallen) tijdelijk aan banden leggen.

Ook de campagne om goed gedrag door toeristen te stimuleren wordt voortgezet.