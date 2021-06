Premier Alexander De Croo (Open VLD) kreeg eerste dosis van coronavaccin: “Elke prik brengt ons stap dichter bij mooie zomer”

Zottegem / Brakel - Alexander De Croo (Open VLD) heeft zaterdagochtend in het vaccinatiecentrum van Zottegem zijn eerste prik van het coronavaccin gekregen. De Belgische premier riep iedereen nog eens op om zich te laten vaccineren. “Elke prik brengt ons een stap dichter bij een mooie zomer.”

Gaienne Hutse, die jarenlang verpleegkundige is geweest in een woonzorgcentrum in Brakel en nu gepensioneerd en vrijwilligster is, zette de prik. De Croo bedankte haar en de duizenden vrijwilligers en zorgverleners die onze vaccinatiecentra doen draaien.

De premier voelde zich naar verluidt heel goed na zijn eerste prik. Hij had een pluim voor de organisatie van het vaccinatiecentrum in Zottegem. “Het ging allemaal zeer vlot, iedereen was zeer vriendelijk en gemotiveerd”, aldus De Croo.

Volgens De Croo draait de vaccinatiecampagne op volle toeren. “Het is fijn om te zien dat er zo veel bereidwilligheid is om zich te laten vaccineren. Dankzij vaccinaties zijn we goed op weg naar een zomer zonder zorgen, met meer vrijheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller er meer kan voor bijvoorbeeld jongeren”, aldus de premier.

Hij riep iedereen nog eens op om zich te laten vaccineren. “Elke prik brengt ons een stap dichter bij een mooie zomer”, aldus De Croo.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) krijgt zaterdagmiddag in het vaccinatiecentrum Park Spoor Oost in Antwerpen haar eerste prik.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA