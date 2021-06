Dit schrijven de buitenlandse kranten over onze Rode Duivels: van “handicap 3” tot “alle lichten op groen voor Romelu Lukaku”

Italië-Turkije was een lekker voorgerecht, maar vanavond begint het toernooi pas écht met de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels. Wat schrijven de buitenlandse kranten een paar uur voor de wedstrijd tegen Rusland over het nummer één op de FIFA-ranking?

Nederland: “Alle seinen op groen voor Lukaku”

Onze noorderburen moeten zondag zelf al aan de bak en dus gaat de aandacht boven de Moerdijk vooral naar Oranje en zijn tegenstander Oekraïne. In De Telegraaf wordt wél een artikel aan de Rode Duivels gewijd. Een groot zelfs. In plaats van te focussen op de kopzorgen van Roberto Martinez plaatst De Telegraaf de spotlights vol op Romelu Lukaku, de man die het in afwezigheid van Hazard en De Bruyne meer dan ooit moet doen voor de Rode Duivels. “Bij Inter is Lukaku uitgegroeid tot een spits die niet enkel oog heeft voor zijn eigen kansen, maar fungeert als spil in het aanvalsspel en ook anderen laat scoren”, klinkt het. “Drie jaar geleden tijdens het WK in Rusland knalde hij geweldig uit de startblokken met twee goals tegen zowel Panama als Tunesië, maar kon hij in de knock-outfase het verschil niet maken. Nu staan alle seinen op groen voor Lukaku om voor België het verschil te maken op EURO 2020.”

Foto: BELGA

Frankrijk: “La Belgique, handicap 3”

L’Equipe ziet problemen voor de Rode Duivels. ‘La Belgique, handicap 3’, zo titelt de grootste Franse sportkrant. Zo zien onze zuiderburen niet alleen kopzorgen rond Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne, maar verwijzen ze ook naar de (internationale) pensioenen van Vincent Kompany, Mousa Dembélé en Marouane Fellaini. Toch rekent de krant de Rode Duivels nog altijd bij de kanshebbers voor eindwinst op het EK. Romelu Lukaku staat dan weer tussen het lijstje met de potentieel beste spitsen op het toernooi.

Ook Le Monde, dat nochtans niet bekend staat om zijn grote interesse voor sport, wijdt een stuk aan de Rode Duivels. Al focussen ook zij vooral op de kopzorgen van Roberto Martinez. De blessures van Kevin De Bruyne en Axel Witsel, maar vooral de twee absolute kwakkelseizoenen van Eden Hazard – een ex-Lille-speler – worden grondig ontleed. Toch moeten de Belgen zich voor de poulefase volgens Le Monde geen zorgen maken. “De ploeg zal nog steeds kunnen rekenen op Romelu Lukaku, zijn aanvaller die zich na zijn seizoen met Inter heeft opgeworpen tot de ware leider.”

Foto: AFP

Spanje: “Nu of nooit voor België en Hazard”

In Spanje hebben ze er een handje van weg om bij de andere toplanden steeds te focussen op de spelers die actief zijn in La Liga. Bij de Rode Duivels kom je dan al snel uit bij Eden Hazard. Zo herinnert de Madrileense krant Marca zich dat Hazard zijn laatste goal voor de Rode Duivels maakte tegen Rusland… 574 dagen geleden.

Meer van hetzelfde in AS, die andere Madrileense krant. “België en Hazard: nu of nooit”, klinkt het daar. “De tijd is stilaan opgebruikt, de gouden generatie van België moet nu succes boeken. België zal in zijn eerste wedstrijd niet op De Bruyne kunnen rekenen, wel op Courtois en Lukaku.” En Hazard? “Die begint aan het toernooi een eens secondaire rol, tot hij het tegendeel kan bewijzen.”

Italië: “Dit België kan Europees kampioen worden”

De Italianen focussen daags na hun glansrijke openingswedstrijd tegen Turkije logischerwijs op zichzelf. Toch is er ook aandacht voor ons land. De Gazzetta dello Sport doet, net als wij met onze Sjotcast, ook aan podcasts. In een podcast die zaterdag online kwam, legt journalist Iacopo Iandiorio haarfijn uit waarom de Rode Duivels Europees kampioen kunnen worden.

Foto: BELGA

Rusland: “Een gelijkspel zou al een goeie uitslag zijn”

In Engeland wordt er op de dag van hun eerste wedstrijd weinig aandacht besteed aan de Rode Duivels. En ook in Duitsland is het vandaag relatief stil rond Romelu Lukaku en co. Maar hoe zit het iets verder naar het oosten, in Rusland zelf? Daar zijn ze logischerwijs wél op hun hoede voor onze nationale trots. “De huidige Belgische ploeg is niet alleen de favoriet voor groepswinst, maar ook een favoriet voor eindwinst op het toernooi”, zo schrijft Sovetsky Sport. “Hazard, Courtois, Lukaku, De Bruyne, Mertens en Witsel: de sterren in deze ploeg zijn oogverblindend. Een gelijkspel zou al een goeie uitslag zijn voor onze ploeg.” De schrik zit er goed in bij de Russen. En dat op hun nationale feestdag.