Dit was écht geen buitenspel: Nederlandse grensrechter gaat pijnlijk de mist in op EK

Een droge 3-0 in Rome. Het EK kon nauwelijks beter beginnen voor Italië. Maar tijdens de partij tegen Turkije zorgde grensrechter Hessel Steegstra voor een eerste blunder.

De Azzurri kregen tegen Turkije acht hoekschoppen. Die werden enkele keren kort genomen, meestal met Lorenzo Insigne en Domenico Berardi in een hoofdrol. Terwijl de ploegmakker van Dries Mertens bij Napoli de corner trapte, wachtte de man van Sassuolo op of zelfs achter de zijlijn op de bal. In een soort buitenspelpositie.

Maar bij een corner is het volgens de regels van de UEFA onmogelijk om buitenspel te staan. Net zoals bij een inworp en een uittrap van de doelman. En toch, ondanks enkele eerdere korte Italiaanse corners, vlagde grensrechter Hessel Steegstra een corner in de 46ste minuut af voor buitenspel…

Een blunder, die ook niet werd rechtgezet door scheidsrechter Danny Makkelie of de VAR. Tot ongeloof van de Italianen.