Ooit op de vlucht voor de oorlog, vandaag leidt hij jonge voetballertjes op volgens ‘het Belgisch model’: wie is Rusland-middenvelder Magomed Ozdoev?

De kans dat u ooit al van Magomed Ozdoev (28) had gehoord is klein. Toch raden we u aan om straks tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels even op het nummer 7 van de Russen te letten. Als kind moest Ozdoev op de vlucht voor de Tsjetsjeense oorlog, vandaag leidt hij zelf jonge voetballertjes op… volgens het Belgisch model.

Amper twee jaar was Magomed Ozdoev toen hij met zijn familie gedwongen werd om het ouderlijke huis in Grozny te ontvluchten voor de Tsjetsjeense oorlog. “Ons huis was helemaal verwoest”, vertelde hij enkele jaren geleden op de Russische televisie. “We hadden geen geld, geen kleren, we waren gedwongen om te zwerven. Gelukkig hebben we in Ingoesjetië een man ontmoet die ons onderdak gaf.”

In Ingoesjetië begint de kleine Magomed te voetballen, waarna hij op zijn twaalfde mag aansluiten op de sportschool van Malgobek. Hij blijkt talent te hebben, speelt een tijdlang in de jeugdploegen van Terek Grozny en Dynamo Kiev, om uiteindelijk zijn eerste profcontract te tekenen bij Lokomotiv Moskou. In 2012 volgt de ultieme bekroning: door Dick Advocaat wordt hij voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Vandaag speelt hij voor Zenit Sint-Petersburg en is hij een vaste waarde in de het Russische nationale elftal.

“Uit de Belgische competitie komen de beste spelers”

Jaren later is Ozdoev niet vergeten waar hij vandaan komt. In 2016 richtte hij in Ingoesjetië de Ozdoev School op, een voetbalschool voor jonge voetballertjes. “We willen goedgemanierde, respectvolle sporters opleiden”, vertelde Ozdoev enkele jaren geleden aan RIA News. “Het belangrijkste is dat we niet afgaan op het resultaat, wel dat de kinderen worden opgevoed en dat hun ontwikkeling de goede kant op gaat. De basisprincipes van dat soort opleiding ben ik gaan bestuderen in een aantal voetbalscholen in België.”

Waarom in ons land? “Omdat België de laatste jaren een gigantische sprong voorwaarts heeft gemaakt in het ontwikkelen van jongeren”, aldus Ozdoev. “Het Duitse model is ook interessant. Maar daar zag je dat ze na hun overwinning op het WK even met een gat zaten, terwijl er in België voortdurend nieuwe talenten bijkwamen. Uit de Belgische competitie komen de beste spelers.”