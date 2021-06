“Onze job is als autorijden, dat verleer je niet”: sekswerkers na bijna acht maanden terug aan het werk

Niks dan gelukzalige gezichten, woensdag in het Antwerpse Schipperskwartier. Na bijna acht maanden verplichte sluiting mocht ook de pikantste buurt van de metropool weer aan het werk. Al om vijf uur ’s ochtends werd er opnieuw geslenterd, gelonkt en gebonkt – in die volgorde. Om het oudste beroep ter wereld klein te krijgen, moeten ze vroeger opstaan. “Ik was vergeten hoe iedereen je aankijkt als je buiten stapt bij een prostituee.”