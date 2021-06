Terwijl Erling Haaland alweer een sprong maakt, zit Paul Onuachu Noa Lang op de hielen als duurste speler in België

Erling Haaland is voortaan de op één na duurste speler in het voetbal. Dat blijkt uit een nieuwe update van het gespecialiseerde Transfermarkt.

De Noorse spits van Borussia Dortmund is er niet bij op het EK, maar dit was uiteraard het ideale moment om de marktwaarden van spelers nog eens onder de loep te nemen. En Haaland is de duurste voetballer ooit in de Bundesliga, met een waarde van 130 miljoen euro.

“Dankzij zijn fysieke kracht, spelinzicht en uitzonderlijke afrondingskwaliteiten staat Haaland op het wensenlijstje van alle grote clubs in Europa”, aldus Julius Weissenstein, marktwaardenadmin bij Transfermarkt. “Hij rondde het seizoen af met de Duitse beker en de topscorerstitel in de Champions League.”

Haaland moet nu alleen nog Kylian Mbappé voorlaten. De Franse superster van PSG is momenteel 160 miljoen waard. Er staan met Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne twee Belgen in de top tien.

1. Kylian Mbappé (PSG) - 160 miljoen

2. Erling Haaland (BVB) - 130 miljoen

3. Harry Kane (Tottenham) - 120 miljoen

4. Jadon Sancho (BVB) - 100 miljoen

5. Mo Salah (Liverpool) - 100 miljoen

6. Romelu Lukaku (Inter) - 100 miljoen

7. Kevin De Bruyne (Man City) - 100 miljoen

8. Neymar (PSG) - 100 miljoen

9. Frenkie de Jong (Barcelona) - 90 miljoen

10. Bruno Fernandes (Man United) - 90 miljoen

Foto: Isosport

Onuachu

Ook voor de Belgische competitie was er onlangs een update. En die was bijzonder positief voor Paul Onuachu, de topschutter van Genk.

“Genk heeft deze stijging te danken aan het frivole en aanvallend sterke spel dat ze in de laatste maanden van het seizoen op de grasmat brachten”, aldus ‘Area Manager’ Bart Tamsyn. “Waar het in maart als ondenkbaar werd beschouwd, hebben ze Club Brugge op het einde van de rit nog zenuwachtig gekregen met het oog op de landstitel. Uiteindelijk wisten zij zelfs over competitie en play-offs heen éénmaal meer te scoren dan Club Brugge. Met zijn 33 doelpunten was Onuachu de grote man en daarom krijgt hij een stijging van 3 miljoen euro naar 20 miljoen. Uiteindelijk zijn er maar liefst tien basisspelers bij KRC Genk die een stijging in hun marktwaarde laten noteren, zoals bijvoorbeeld Theo Bongonda (+2, naar 11 miljoen), Daniel Munoz (+2, naar 8), Kristian Thorstvedt (+3,5, naar 6) en doelman Maarten Vandevoordt (+2,5, naar 4).”

Maar Noa Lang blijft met zijn marktwaarde van 22 miljoen wel de duurste speler in de Jupiler Pro League. “En met Noah Mbamba (+300.000, naar 800.000) heeft Club ook actueel de meest waardevolle speler over de hele wereld hebben die geboren is in 2005”.

1. Noa Lang (Club Brugge) - 22 miljoen

2. Paul Onuachu (Genk) - 20 miljoen

3. Charles De Ketelaere (Club Brugge) - 16 miljoen

4. Roman Yaremchuk (AA Gent) - 15 miljoen

5. Odilon Kossounou (Club Brugge) - 13 miljoen

6. Hans Vanaken (Club Brugge) - 13 miljoen

7. Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) - 12 miljoen

8. Zinho Vanheusden (Standard) - 12 miljoen

9. Lukas Nmecha (Anderlecht) - 12 miljoen

10. Jhon Lucumi (Genk) - 11 miljoen

Foto: Action Images via Reuters

Premier League

In Engeland werden er ook wat updates gedaan, met slecht nieuws voor Liverpool. “Het was een teleurstellend jaar voor Liverpool dat slechts op het laatste moment nog wat glans kreeg”, legt Daniel Busch, area manager namens Transfermarkt in Engeland, uit. “Salah had in principe prima cijfers, maar door de uitwerkingen van de coronapandemie lijkt de kans klein dan een club meer dan 100 miljoen neer zal tellen voor een speler van rond de 30 met een hoog salaris. Daardoor hebben we besloten Mo Salah terug naar de 100 miljoen-grens te brengen.”

Ook Virgil van Dijk en Sadio Mané deelden in de klappen. Beiden verliezen 15 miljoen en zijn nu respectievelijk 55 miljoen en 85 miljoen waard. Wél eentje die er miljoenen bij kreeg: Wilfred Ndidi. De ex-speler van Genk en huidige ploegmaat van de Leicester-Belgen gaat van 50 miljoen naar 60 miljoen. Hij is nu de op vier na duurste defensieve middenvelder ter wereld.

“Door zijn prestaties is de geruchtenmolen meer dan ooit op stoom rond Ndidi”, legt Busch uit. “De speler wordt in verband gebracht met een overstap naar de echte grote clubs. Vooral Manchester United schijnt serieus te zijn. De Mancunians hopen met de Nigeriaan een betere balans op het middenveld te vinden.”