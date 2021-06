Hoe Timothy Castagne als enige “nieuwe” speler een basisplaats bij de Rode Duivels claimt

“Wanneer ga je me beconcurreren bij de Rode Duivels?” Dat bericht stuurde Thomas Meunier liefkozend naar zijn streekgenoot Timothy Castagne, in het voorjaar van 2017. Vier en half jaar later is het zo ver. Niet Meunier maar Castagne (25) wordt aan de aftrap van de Belgen tegen Rusland verwacht. Een wissel tussen Luxemburgers die de 29-jarige Meunier liever nog wat had uitgesteld, maar allerminst als een verrassing komt.